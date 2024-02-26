Okan Buruk'tan Fenerbahçe açıklaması. Icardi'nin görüntüsü için 'montaj' dedi

Sergen Yalçın yönetimindeki Antalyaspor'u 2-1 yenip yeniden liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da keyifler yerinde.

Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma sonunda galibiyeti değerlendirdi, Fenerbahçe ile girdikleri şampiyonluk yarışı ile ilgili konuştu, yeni transfer Köhn ve Mauro Icardi'nin aldığı ceza konusunda görüşlerini aktardı.

İşte Okan Buruk'un açıklamalarından satır başları:

"Kendi sahamızdaki başlangıcımız tam istediğimiz gibi değildi. 2-0'a getirsek farklı olabilirdik. İkinci yarı yine penaltıyla maçı bitirebilirdik. Son 2 maçtaki eksiklerimiz çok top kaptırmamız... Kazanmak çok önemliydi. Liderliği tekrar geri aldık. 3 gün sonra kupa maçı var. Sonra Beşiktaş maçı var. İyi değerlendirmek istiyoruz."

"İç sahada performansımız çok iyi. Taraftarımızla çok güçlü oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz. İki senedir Fenerbahçe ile olan çekişmemiz çok yoğun geçiyor. Her zaman Galatasaray'ın son düzlükteki performansını biliyoruz."

"Derrick Köhn orijinal bir sol bek... Angelino'dan hayal ettiğimiz buydu. Bekleri yüksek oynayan bir takımız. Derrick'te de bunu görüyoruz. Çok çabuk adapte oldu. Keşke Avrupa'ya da yetiştirebilseydik."

"Montaj görüntüleri çıktı. Icardi'nin net olarak hatırladığı bir şey yok. Icardi'nin bugüne kadar bu tür şeyler yaptığı yok. Bugün oynamaması onun için de sürpriz oldu. Icardi'li oyuna çalıştık. Bugün zorlandık."