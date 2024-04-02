Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye U19 cevabı. 'Bizim sorunumuz değil' diyerek açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'ye U19 cevabı. 'Bizim sorunumuz değil' diyerek açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımıyla çıkmayı düşünmesiyle ilgili çarpıcı sözler sarf etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için Hatayspor karşısında alınan galibiyetin anlamı daha farklıydı.

Başarılı hoca; 19 maçla Galatasaray'ın başında üst üste en fazla iç saha galibiyeti alan teknik direktör oldu.

Galatasaray'da bu rekor daha önce Mircea Lucescu'ya aitti. Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Okan Buruk; maç sonrasında şu ifadeleri kullandı:

"Genel performanstan çok memnun değiliz. 17 günden sonra ilk maç. Kendi iç saha performansımızın altında kaldık. 1-0 sonrası kalitemizin altında işler yapınca ikinci golü bulamadık. Bu da onları biraz daha yukarıya çekti. Ama maçın genelinde iyi bir performans, iyi bir iç saha performansı sergileyemedik. Daha iyisini yapmamız gerekiyor."

"Hem atan hem tutan çok önemli duran toplarda. Çalışıyoruz da. İsabetli atış, isabetli vuruş, hepsi çok önemli. Son maçlarda çok etkili olduk. Bugün de golü öyle bulduk. 1-2 tane de kaçırdık. Normal pozisyonlarda biraz daha bunun altında kaldık."

"Mutluyuz, hiç rekor düşünerek bir maça çıkmıyoruz. Sezon genelinde kazanmak için çıkıyoruz. Şampiyonluk hedefimiz var. Büyük bir sorumluluk var üzerimizde. Galatasaray'a yakışan başarılar elde etmeye çalışıyoruz. İç sahada taraftarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturuyoruz. Onların da çok büyük payı var. Hep birlikte kazandığımız bir rekor oldu, sadece benim değil, Galatasaray camiasının."

"Süper Kupa maçına Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıkıp çıkmaması bizim sorunumuz değil. En iyi kadromuzla sahaya çıkacağız. Rakibimizin nasıl bir kadroya çıktığına bakmıyoruz. Biz belirlenen saatte belirlenen yerde olacağız!"

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