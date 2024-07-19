Okan Buruk'tan flaş açıklama. Herkes bunu bekliyordu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, tamamlanan Avusturya kampının ardından açıklamalarda bulundu.

Buruk, şunları söyledi:

"İlk kampımızı tamamladık. İlk iki maçın sonucu iyi değildi ama taktiksel olarak neler yapabileceğimizi gördük. Yeni ve gençlerle birlikte bütün oyuncularımıza süre vermeye çalıştık. Bu kampta yüksek tempoda antrenmanlar yaptık. Hiçbir maçı düşünmeden çalıştık. Bu kampın amacı oyunculara iyi yükleme yapmaktı. Belli 11'ler üzerinden gittik. Ana kadromuzdaki oyuncuları hem maç hem de antrenman performansı olarak çok iyi bir şekilde hazırladığımızı düşünüyorum. Hazırlık maçlarında sonuç önemli değil. Bugün kazanmak da önemli değildi. Önemli olan isteği, konsantrasyonu ve yüklemeyi gösterebilmekti.

Verimli bir kamp geçirdik. Hazırlık maçlarında oyuncuların performansını değerlendiremeyiz. Maçlara dinlenerek çıkmadık. Dün yüksek tempoda iki antrenman yaptık. Maçta oyuncuların yorgunluklarını görüyoruz. Geçen sezon sezon başı kampı görmeyen Hakim Ziyech, Wilfried Zaha çok istekliydi. Mauro Icardi çok istekli ve bizimle sezon başı kampını geçirdi. Bir sonraki maçta onu kullanmaya başlayacağız. Bizim açımızdan iyi bir kamp oldu. Sakatlık yaşamadık. Aksine sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Performansla ilgili değil ama kadro yapısı açısından bir sonraki kampa bu kadar kalabalık gelmeyeceğiz."

SAĞ BEK VE ORTA SAHA TRANSFERİ

Okan Buruk, beklenen transfer açıklamasını yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Gerekli listeyi yönetimimize verdik. Transfer çalışması özel bir şey. Transferin nasıl gittiğini dışarı söylersek yanlış yapmış oluruz. Transferlerin biraz daha gizli kalması gerekiyor ama bizde açık bir şekilde ilerliyor. Türkiye'de herkes her şeyi biliyor. İstediğimiz mevkiler belli. Görüştüğümüz oyuncular var. En kısa zamanda bu mevkileri değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarının biraz daha gizli ilerlemesi gerekiyor.

Doue, sağ bekte 3-4 adaydan biri. Görüştüğümüz farklı oyuncular da var. 'Bitti' demeden konuşmak doğru gelmiyor ama kadromuzda görmek istediğimiz oyunculardan biri.

Orta sahada elimizde çok kaliteli oyuncular var ama oraya kalitemizi artıracak, nokta atışı bir oyuncu almak istiyoruz. Burada da bütçemiz çok önemli. Başkanımız ve yönetimimiz çok önemli bir bütçe ayırdı. Bu transfer için en büyük fedakarlığın yapılacağını biliyoruz. Ancak piyasa çok yüksek. Arabistan daha başlamadı ama bu sezon fiyatlar geçen sezona göre 2 katına çıktı. Bu dönemde yapılacak transferler daha zor oluyor. Ya çok büyük, kendi değerinin üzerinde paralar vereceksiniz ya da pazarlığı sürdürmek zorundasınız. İnşallah iki bölge için transfer bir an önce biter."