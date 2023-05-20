Okan Buruk'tan flaş karar. G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu

Lider Galatasaray, bu akşam Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu.

Okan Buruk'tan flaş karar. G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Barış Atakan

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Arda Kardeşler.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maçta sahaya süreceği 11'le ilgili kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın Sivasspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Sivasspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
Son Haberler
20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var? Keşfet
20 Mayıs Cumartesi TV yayın akışında ne var? 20 Mayıs Cumartesi bugün hangi diziler var?
Arap Birliği: Suriye'nin Birliğe dönüşü Araplara özgü bir konudur Dünya
Arap Birliği: Suriye'nin Birliğe dönüşü Araplara özgü bir konudur
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler Güncel
Hizbullah davasının avukatı anlattı: Hizbullah hiç bitmedi hatta kamu kurumlarına yerleştiler
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu Dünya
Korumalar yalnız bırakınca Biden yine çakılıyordu
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia Spor
Fatih Terim Avrupa'ya gidiyor. Hollanda basınından flaş iddia
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste Teknoloji - Otomotiv
Volkswagen Golf’un Mayıs ayı fiyatları açıklandı. İşte zamlı liste
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi Magazin
Hatıran Yeter filminden ilk set pozu geldi