Okan Buruk'tan flaş karar. G.Saray'ın Sivasspor maçı 11'i belli oldu

Editör: Barış Atakan

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında bu akşam sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Arda Kardeşler.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 32 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 76 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

Sivasspor ise ligde oynadığı 33 maçın 10'unu kazanırken, 7'sinde berabere kaldı ve 16'sını kaybetti. 37 puanı bulunan Sivas temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasındaki son 15 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 15 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasındaki son 15 maçta 36 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö, yarın kart görmeleri durumunda ligin 36. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik maçta sahaya süreceği 11'le ilgili kararını verdi. Sarı kırmızılı takımın Sivasspor karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Sivasspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin, Charisis, Saiz, N'Jie, Gradel, Caicedo