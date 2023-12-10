Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Kopenhag'ı yıkma planı ortaya çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Kopenhag karşılaşmasında uygulayacağı stratejiyi belirledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Okan Buruk'tan flaş karar. Galatasaray'ın Kopenhag'ı yıkma planı ortaya çıktı

Editör: Oğuz Yörük

Adana Demirspor'u mağlup ederek Süper Lig'in 15. haftasını kayıpsız geçen Galatasaray'da artık tüm gözler salı günü oynayacağı Kopenhag maçına çevrildi.

Sarı-Kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek kritik karşılaşma için teknik direktör Okan Buruk da stratejisini belirledi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde rakiplere ön alan baskısı uygulayarak buralara gelen sarı kırmızılılar, Kopenhag mücadelesinde de aynı taktiği hatta daha sertini düşünüyor.

Orta alanı güçlü tutmak isteyen Buruk, Icardi'den başlayan yoğun pres yaptırmayı düşünüyor.

Kazanılan toplarla da hızlı kanat bindirmeleri düşünen Buruk için Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey bu anlamda büyük önem arz ediyor. Adana Demir'e karşı dinlendirilen Zaha'nın da bitirici vuruşlarına güveniyor.

Okan Buruk savunmayı da garantiye almak niyetinde. Başarılı teknik adam; defans oyuncularından da riske girmeden garanti paslarla çıkmalarını istedi.

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