Okan Buruk'tan flaş sözler: Zalgiris'in avantajını açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Zalgiris'le oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan flaş sözler: Zalgiris'in avantajını açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçında Galatasaray, Litvanya'nın Zalgiris takımıyla Vilnius kentindeki LFF Stadyumu'nda karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yarınki maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Buruk, şunları söyledi:

"Sahasında iyi oynayan bir takımla karşılaşacağız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Avantajlı bir skor almak istiyoruz. Zalgiris'in ligi devam ediyor. Suni çim olması da onlar için avantaj. Biz ilk resmi maça çıkacağız.

Çok uzun bir ara vermedik. Sentetik saha için de kendi tesislerimizde antrenman yaptık. Kerem gibi bu sahada Milli Takım ile oynamış arkadaşlarımız var. Onlar bize sahayı anlattı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor. Oyuncularımız, stadımız, taraftarımız... Buna hazırız. Başakşehir'in başında Şampiyonlar Ligi serüveni yaşadım. İnşallah bunu Galatasaray'da da gerçekleştiririm."

Okan Buruk, "Wilfired Zaha ile transfer öncesi görüştünüz mü? Kaç yıldız transferi daha olacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Transferler için yüz yüze konuşuyoruz, video konferans yapıyoruz. Bir oyuncunun, hocasından bilgi alması önemli. Tek düşüncemiz Şampiyonlar Ligi. Transferi kenara bıraktık. İstediklerimiz ve düşündüklerimiz belli. Erden Bey, yönetim gerekeni yapıyor. Ben sahaya odaklandım. Transferi düşünmüyorum. Çok iyi oyuncularım var. Sahaya odaklanmak istiyorum. Değerli eleme maçları oynayacağız. Transferler gelir, gider... Bizim heyecanımız Şampiyonlar Ligi'ne girebilmek."

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