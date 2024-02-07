Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: Anlaştık

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Okan Buruk'tan flaş transfer açıklaması: Anlaştık
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bandırmaspor maçının ardından transfer açıklaması yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bandırmaspor'u yenerek tur atlamalarının ardından konuştu.

Buruk, turu geçtikleri için mutlu olduklarını belirtirken, hedeflerini de "Kupayı kazanmak" olarak açıkladı.

Transfer çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine de Buruk, şu ifadeleri kullandı:

- Çalışmalarımız sürüyor. Elimizdeki en iyi seçenekleri değerlendirmeye çalışıyoruz.

- Sağ bek mevkiisi için hazır bir futbolcu ile anlaştık. Ancak milli takımı Afrika Kupası'nda. Turu da geçtiler. Gelişi biraz zaman alacak.

- Şimdi ilk hedefimiz sol bek. Alternatiflerimiz var. Cumaya kadar bu transferi de yapmak istiyoruz.

- Devre arasında transfer çok zor oluyor. Biz her şeye rağmen en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

- Sakatlığı bulunan Hakim Ziyech'in 3 veya 4 hafta içinde takıma dönmesini bekliyoruz.

- Sergio Oliveira ise önümüzdeki hafta geliyor. Takımla birlikte antrenmanlara da başlayacak.

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