Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler: Okan hocadan nefret ediyor

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Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler: Okan hocadan nefret ediyor
Galatasaray'ın Bandırmaspor galibiyetini değerlendiren Ahmet Çakar bomba açıklamalarda bulundu.

İ hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor’u 4-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

"ELİNE YÜZÜNE BULAŞTIRIRSIN"

Okan hocaya eleştirilerde bulunan Ahmet Çakar, "Ben Okan Buruk'un yerinde olsam Sanchez'i riske etmezdim Bugün sakatlansa ne yapacaktın sen Abdülkerim sakat, Sanchez de sakat olsaydı ne olacak Peşine Sparta Prag maçı da geliyor Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe gibi rotasyonlu değil Her kulvarda başarılı olamazsın Hepsini yapmaya çalışırsan elini yüzüne bulaştırırsın" ifadelerini kullandı.

"KÜSTAH"

Halil Dervişoğlu’nun kendini beğendiğini söyleyen Çakar, "Halil Dervişoğlu'nun suratından düşen bin parça Okan Hoca'dan nefret ediyor, vücut dili de küstah, takım arkadaşlarıyla arası iyi değil Birkaç yıl Premier Lig'de oynadığı için kendini yukarılarda görüyor" dedi.

"ALİ KOÇ PROVOKE EDİYOR"

Ali Koç’un son açıklamalarına da değinen Çakar, "Ali Koç şampiyon olabilmek için rakibi provoke ediyor Demeçleri kendisine yakışmıyor Dursun Özbek'in demeçleri haklı Ali Koç bu sene de şampiyon olamazsa parasıyla rezil olacak 5 senede Haklı olduğu açıklamalarda bile haksız konuma düşüyor" ifadelerini kullandı.

"KARAR DOĞRU"

Maçtaki kararları değerlendiren eski hakem son olarak, "Bandırmaspor'un iptal edilen golünde karar doğru Pozisyon ofsayt Galatasaray'ın penaltı pozisyonlarında da bir sıkıntı yok" dedi.

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