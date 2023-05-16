Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı öncesi flaş karar

Lider Galatasaray, İstanbulspor'la bu akşam oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i belirledi.

Okan Buruk'tan İstanbulspor maçı öncesi flaş karar

Editör: Barış Atakan

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 31 maçta 23 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Topladığı 73 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5'er puan önünde bulunuyor.

İstanbulspor ise ligde oynadığı 31 maçın 10'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 16'sında mağlup oldu. 35 puanı bulunan sarı-siyahlı takım, averajla 14. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

SACHA BOEY FORMA GİYMEYECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Sacha Boey, İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira ve Milot Rashica karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular yarın kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

İSTANBULSPOR - GALATASARAY İLK 11'LERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç öncesi flaş bir karar aldı. Buruk cezalı olan Boey'in yerine Dubois'e görev verecek. Sol bekte ise Kazımcan'ı görevlendirecek.

Sarı kırmızılı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Muslera, Dubois, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

İstanbulspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet, Ali, Ba, Roca, Onur, Ethemi, Lokilo, Eze.

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