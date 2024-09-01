Okan Buruk'tan kahreden Icardi açıklaması

Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’u 5-1 geçen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk’un sözleri:

"Takım olarak maça golle başlamamız, erken attığımız gol, Metehan'ın güzel bir uzun topu, rakibimizin öne doğru çıktığını maçtan önce söylemiştim. Oyun içerisinde takım savunmasını önde kuran bir takım. Savunma arkası paslar önemli olacaktı. Metehan'ın çok güzel pasıyla golü bulduk. Genel olarak büyük başarı gördük bütün aksiyonlarında Metehan'ın. İyi bir galibiyet aldık"

"SON YARIM SAATİ ÇOK KÖTÜ OYNADIK"

"Maçın son yarım saatini çok kötü oynadığımızı düşünüyorum. Belli bir dakikada sonra kontağı kapattık. Pozisyon bulduk ama pozisyon da verdik. Geçişlere döndü. Kendi adıma bu kadar pozisyon vermemiz benim hoşuma gitmeyen şey. Rakibin ikinci yarıdaki ofansif hamleleri de buna yol açtı. Önemli, ihtiyacımızı olan bir galibiyet. Maçın geneline baktığımızda istediğimizi aldık. Milli araya moralli gidiyoruz. Bu ara bize iyi gelecek, transferlerimizi tamamlayacağız, sakatlar dönecek. Ondan sonra verimli bir lig bizi bekliyor. Transferlerimizi de tamamladığımızda çok güçlü bir Galatasaray kadrosu olacak."

"BİR SÜRE UZAK KALACAK"

"Icardi ile konuştum. Çok kötü bir şey olmayabilir. İstanbul'a döndükten sonra MR'ı çekilecek. Çok büyük olduğunu sanmıyorum. Bir süre uzak kalacak ama onu doktor söyleyecek. Milli araya gelmesi bizim için avantaj"

"DİĞER MEVKİLERLE İLGİLİ KARAR VERECEĞİZ"

"Her bölgeyi güçlendirmek istiyoruz. Sol bekte eksiğiz, orada oyuncumuz yok. Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Serbest oyuncu statüsüne düşmesi için dün onunla konuştuk. Bugün yapsak serbest statüsüne düşemiyordu bazı yerler için. Ona burada teşekkür etmek istiyorum. Bize hizmet etti. Çok önemli, düzgün bir karakter. Sol beke hızlıca bir takviye yapmak istiyoruz. Diğer mevkilerlerle ilgili karar vereceğiz. Ayın 4'üne kadar tam kadromuzu oluşturmak istiyoruz."