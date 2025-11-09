Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray sahadan 1-0 mağlup ayrılarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, oyunu okuyamadıklarını kabul ederek 'Bu iş benim sorumluluğumda. Daha iyi olmamız gerekiyor.' diye konuştu.

'ÇOK DAHA NET POZİSYONLAR ÜRETMEMİZ GEREKİRDİ'

Okan Buruk karşılaşmanın ardından şöyle konuştu:

"Birincisi kabul etmemiz gereken rakibimizin daha istekli başlaması. Rakibin taraftarıyla birlikte o isteklerini göstermesi, top rakipteyken bunu agresif şekilde gösteremedik. Son iki maçtaki en büyük sıkıntılarımızdan biri hücumdaki üretkenliğimiz. Bizim kalitemizdeki oyuncu grubuna göre çok daha net pozisyonlar üretmemiz gerekirdi.

'KAZANMAYI HAK ETMEDİK'

Oyunu okuyamadık. Saha kenarından oyuncularıma söylemeye çalıştık ama oyun içinde bazen oyuncuların da bu sorumluluğu alıp rakibin ne yaptığını görmemiz gerekirdi. Burada oyuncularımızın bazı şeyleri yeterince önemsemediğini de açık şekilde söyleyebilirim. Ama tabii ki bu teknik heyetin sorumluluğudur. Takımı maça en iyi şekilde hazırlamak bizim görevimiz. Sonuçta bu benim sorumluluğum. Daha iyi olmamız gerekiyor. Çok basit bir gol yedik. Kötü günümüzde olduğumuz bir maçtı. O anlamda üzgünüz. Avrupa dönüşler zor oluyor. O yüzden daha iyisini yapmamız gerekiyordu. Kazanmayı hak etmedik. Rakibimizi tebrik etmek gerekiyor." dedi."



