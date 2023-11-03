Okan Buruk'tan, 'köstebek' tepkisi. İçeriden kim haber veriyor?

Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Galatasaray'da, maç önü röportajına çıkan teknik direktör Okan Buruk'un hedefinde ilk 11'in basına sızması vardı.

İÇERİDEN KİMDEN ALIYOR BİLMİYORUZ

Okan Buruk, "Öncelikle daha biz bu maça hazırlanırken gündüz televizyonlarda kadromuzun çıktığını gördük. Bu bizi çok üzüyor. Kim içeriden alıyor, kimden alıyor bilmiyoruz. Maçtan bir gün önce çalıştığımız şeyi; televizyonda, gazetelerde görüyoruz. Victor Nelson ve Ziyech'in oynayacağını kimsenin bildiği de yoktu" ifadesini kullandı.