Okan Buruk'tan Muslera açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ve futbolcu Kaan Ayhan, yarın oynanacak Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk konuşmasına, "İyi durumdayız. Motiveyiz! Kazanmak için çok fazla motivasyonumuz var! Geçen sene bunu başarmıştık, doğru şekilde temsil etmiştik Türk futbolunu. Hem benim, hem oyuncularımın motivasyonu yüksek. Bahanemiz yok." sözleriyle başladı.

Muslera'nın son durumunu açıklayan Okan Buruk, "Muslera antrenmana çıktı. Takımla da deneyeceğiz. Oynayabilecek durumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Sakin olmamız, sabırlı olmamız gerekiyor. Maç başladı hemen 2 gol atmamıza gerek yok, tabii ki olursa hayır demem. Maçı kazanıp üst tura çıkmak istiyoruz. Baskı ve stres yapmadan... Taraftarlarımızdan da bunu isteyeceğim." diyen Okan Buruk'un diğer açıklamaları şu şekilde:

"Geçen sürede herkesin bizimle olduğunu net bir şekilde hissetmedik. Herkesin oyunculara, teknik heyete, yönetime herkesin şu anda dışarıda gösteremediğimizi görüyoruz... Çok büyük bir yüzde yanımızda oldu önemli olan da bu." ifadelerini kullandı.

"İlk maçı oynadık. Rövanş sahamızda. Daha avantajlı bir skorla buraya gelmek isterdik. Galatasaray'ın hedefi her maçı kazanmak. Yarın da elimizden geleni yapacağız. Yarın skor önemli. Biz her takıma karşı kazanmak için oynadık. Yarın aynı kafayla ve aynı yapıyla oynayacağız. Yarınki maçta önce sabra ihtiyacımız var, hem bizim hem taraftarımızın. Tutkumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek. Oyuncularımız, taraftarımız ve benim için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli. Bunun zevkini aldık. Oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Amacımız kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Önemli bir kadromuz var. Oyuncularıma güveniyorum. Kaliteli kadronun sakin kalıp, kendine güvenip, oyunu doğru şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağız diye düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer takım savunmasını daha iyi yapmalıyız. Yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonuç gelecektir. Son 2 senede yarattığımız atmosferi, taraftarımızla yapıp Şampiyonlar Ligi'ne katılım kutlaması için sabırsızlanıyorum."

"Çok önemli oyuncularımız var. Bazen tekli, bazen ikili oynayacağız forvette. Ana bir oyunumuz var, bugüne kadar oynadığımız dominant bir oyun. Oyuncular değişse de aynı mantaliteyle oynamaya çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli, istediklerimiz belli, bu zamana kadar oynadığımız belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik 11'ler kuracağız. Aynı oyun stratejisi ve benzer diziliş üstünden gitmeye çalışacağız."

"Oyun içerisinde ikisiyle beraber oynadık. Maçın başı sonu dakikasını değerlendireceğiz. Antrenmanlarda zaman zaman çalışıyoruz. Onla ilgili kararı yarın vereceğiz. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum ve en doğru şekilde yaptığında başlayacak 11, kenardan gelecek 5 oyuncu önemli. Kim oynarsa oynasın kendi görevini en doğru şekilde yaptığında turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Futbol şansı da inşallah bizimle olur, bu da önemli. Kadroyla ilgili son kararı yarın vereceğiz."

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmalarına katılmadı. Son çalışmasına bakacağız ama maça başlayacak durumda değil. Onun yanında çok önemli kadromuz var. Son antrenmanda kimle oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var. Diğer oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Muslera ise oynayabilecek durumda."

"Transfer dönemi için dalgalanmalar olur, gitti geldi, gidecek gelecek diye. Bizim yaşamadığımız, hissetmediğimiz, takım içerisinde görmediğimiz şeylerin yüzde 90'ı uydurma olarak ortaya çıkarılıyor. Bunun üzerinden Galatasaray takımının, camiasının karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Bilinçli veya bilinçsiz, organize veya değil. Galatasaray takımı rahat bırakılsın. Biz camia olarak bir malzemeyiz sonuçta, yanlış anlaşılmasın. En başta eleştiriye saygı duyuyoruz. Şampiyon olunca övgü varsa eleştiri de bu işin içinde. Hatalar yapıyoruz, önemli olan hatalardan ders almamız. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Sosyal medya kuyu, ne atarsan farklı çıkıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. Bazen içinizden bazen rakiplerden yapılıyor, bilemiyorsunuz. Aslolan buraya girdikten sonra çok çalışıyoruz, çok inanıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz, Kaan gibi milli oyuncular 15 gün sonra yeniden başlıyor. Yaşadığımız şampiyonluğun keyfini süremeden yine yarışa giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda, ritimde sorun olabilir. Tatil yapıldı yapılmadı bunlar sorun olabilir ama Galatasaray çok iyi çalışıyor, futbolcular bu formayı seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülke için yarın Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Biraz rahat bırakılmak istiyoruz."

KAAN AYHAN'IN AÇIKLAMALARI

"Son maçtan bu yana birkaç gün geçti. Dışarıdan o maçı takip etmek zordu. Takım arkadaşlarıma yardım etmek istedim ama kırmızı kart cezası nedeniyle yanlarında olamadım. Takımıma daha çok yardım etmek istiyorum. Kendime koyduğum özel hedefle birlikte turu geçeriz umarım."

''Normal maça hazırlanıyor gibi hazırlanıyorum. Maçın önemi büyük. Lig maçlarında daha çok sağ bek oynarken bile her an pozisyon değişikliği olabiliyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bu maçta 90 dakika belki daha farklı bir yerde oynayacağım ama tanımadığım bir pozisyon değil."

"Maçın uzamasına aktif bir şekilde hazırlanmadık. İnşallah en az 2 farklı skorla kazanırız. Asıl hedefimiz bu. İnşallah uzatmayız."

"Play-off ikinci maçında Şampiyonlar Ligi'ni garantileyip hem futbolumuzla hem skorumuzla taraftarımızı mutlu edip Şampiyonlar Ligi atmosferini bu sene de yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Elimizden geldiği kadar güzel oynarız ve hak ettiğimiz yerde, Şampiyonlar Ligi'nde yer alırız."

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