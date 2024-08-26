Beşiktaş'ta ağır bir ön çapraz bağ sakatlığı geçiren siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Necip Uysal’a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Futbolcumuz Necip Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

6-8 AY YOK

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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