Necip Uysal ameliyat oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Necip Uysal ameliyat oldu

Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat oldu.

Beşiktaş'ta ağır bir ön çapraz bağ sakatlığı geçiren siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal ameliyat oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın 24 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen futbolcumuz Necip Uysal, Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Necip Uysal’a, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü ve Prof. Dr. Alper Kaya tarafından artroskopik ÖÇB ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandı.

Futbolcumuz Necip Uysal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

whatsapp-image-2024-08-26-at-16-57-07.jpeg

6-8 AY YOK
Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

James Rodriguez Avrupa'ya geri döndüJames Rodriguez Avrupa'ya geri döndü

Mourinho istediği futbolcunun ismini verdiMourinho istediği futbolcunun ismini verdi

İlgili Haberler
Okan Buruk taraftara patladı
Okan Buruk'tan olay açıklama
Son Haberler
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti Ekonomi
Altının kilogram fiyatı uçuşa geçti
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle Gündem
Özcan Deniz eşini hedef alan kız kardeşine seslendi: Akşamı bekle
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi Yaşam
Yolda bitkin bulduğu leyleği her gün 1 kilo ciğer vererek besledi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı Ekonomi
Gram altın tarihinde bir ilk: 2800 lirayı aştı
Okan Buruk taraftara patladı Spor
Okan Buruk taraftara patladı
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber Gözden Kaçmasın
Yargıtay son noktayı koydu. Boşanırken takıları alan kadınlara kötü haber
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor Gündem
Özgür Özel eski genel başkanlarla görüştü. CHP’de kurultay için hazırlıklar sürüyor