Okan Buruk'tan Muslera yorumu: Çok büyük rolü var!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ukrayna takımı Dinamo Kiev'le 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk "Ben genel olarak oyuncularımın performansından çok memnunum. Belki skor sizi aldatabilir. Nasıl yenemezsiniz, nasıl kazanamazsınız bunun üzüntüsünü yaşıyoruz tabi ama mücadele edip kazanmak için her şeyi yaptık. İyi başladık. Golle başladık. İkinci golü bulduk. Maçın genelinde çok az kalemize top getirdik. Buna rağmen aslında pozisyona girdik. Verdiğimiz pozisyonlar, ilk yarıda yediğimiz gol, kalemize hiç getirmedik. Top çıktı mı çıkmadı mı derken duraksadık, gol olduk.

"KAZANMAYA YAKLAŞTIK AMA ATAMADIK"

Duran toptan ve yan ortadan gol yedik. Oradayız, çoğunluktayız. Daha iyi savunma yapabilirdik. Genel olarak oyuncularımın performansından memnunum. 3-3, nasıl yenemezsinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için mücadele ettik. Gol atmaya, kazanmaya yaklaştık ama atamadık. Bu oyunu, oyun anlayışını devam ettireceğiz." dedi.

"MUSLERA DUYGUSAL BİR İNSAN"

Buruk: "Fernando Muslera 'bitti' gibi bir işaret yaptı." ile ilgili gelen hatırlatmanın ardından, "Nando duygusal insan. Çok büyük hizmet etti, başarılar elde etti. Galatasaray yenilmeden yoluna devam ediyorsa Muslera'nın da çok büyük rolü var, saha içinde ve saha dışında. Arkasındayız. Önemli ve değerli. Kulübümüz ve taraftarımız önemli. Maç bitince onu çağırıp destek olmaya çalıştılar. Galatasaray için büyük ve değerli bir ismi ufak tefek şeylerle harcamamalıyız. Onla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.