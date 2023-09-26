Okan Buruk'tan penaltı açıklaması. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki yaşanan penaltı vuruşunu değerlendirdi. Buruk "Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım" dedi.

Okan Buruk'tan penaltı açıklaması. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Çok hızlı başlamıştık. Pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadık. Çok fazla gol bulabilirdik. İkinci yarının başında rakibe 1-2 fırsat verdik. Onun dışında hakimi bizdik. Çok üst üste maç oynadık. Skoru erken alabilseydik, dinlendirmek istediklerimiz vardı. Bir türlü bunu yapamadık. Üst üste 5 maç kazandık.

-Bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Bugün denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum.

-Boey takıma müthiş bir enerji veriyor. Hep kendini hazır tutuyor. Sacha bizim için takım için önemli isim. Bir savunma oyuncusunun dışında attığı goller de önemli. Hep hücuma destek veriyor. Oyunun iki yönünü de doğru oynuyor.

Maç sonu basın toplantısı;

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor galibiyeti sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, 30 Aralık'ta yapılması planlanan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili, "O tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk. İnanılmaz yoğun bir dönem geçireceğiz. O tarihte bir maç oynanacağını düşünmüyorum. Avrupa'da oynayan iki takım için verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasına neden olacak. Sıcak baktığım, oyuncuların da mutlu olacağı bir tarih değil. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bu tarihin doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye dışında olacaksa gidip gelmesi var. Zaten bütün sezon çok yoğun geçecek. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı." diyerek sözlerini tamamladı.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi Güncel
15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin ismini değiştirdiler: Bakanlık destek verdi, tabela törenle değiştirildi
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler