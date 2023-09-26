Okan Buruk'tan penaltı açıklaması. Icardi ve Kerem Aktürkoğlu hakkında konuştu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta İstanbulspor'a konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Çok hızlı başlamıştık. Pozisyonları sonlandırmada sorun yaşadık. Çok fazla gol bulabilirdik. İkinci yarının başında rakibe 1-2 fırsat verdik. Onun dışında hakimi bizdik. Çok üst üste maç oynadık. Skoru erken alabilseydik, dinlendirmek istediklerimiz vardı. Bir türlü bunu yapamadık. Üst üste 5 maç kazandık.

-Bu uzun zamandır kendi aralarında konuştukları bir şeydi. Bugün denediler. Tabii ki penaltı kaçabilir. Oyuncularımın orada aldıkları sorumluluğa saygı duyuyorum. Geçen seneden beri bunu duyuyorduk. Kendilerinin bir özgüveni var. Penaltı atılabilir, kaçabilir. Ben oyuncularımın yanındayım. Rakibimize karşı saygısızlık olarak anlaşılmasını istemiyorum.

-Boey takıma müthiş bir enerji veriyor. Hep kendini hazır tutuyor. Sacha bizim için takım için önemli isim. Bir savunma oyuncusunun dışında attığı goller de önemli. Hep hücuma destek veriyor. Oyunun iki yönünü de doğru oynuyor.

Maç sonu basın toplantısı;

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor galibiyeti sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, 30 Aralık'ta yapılması planlanan TFF Süper Kupa maçıyla ilgili, "O tarihte tatil yapmayı düşünüyorduk. İnanılmaz yoğun bir dönem geçireceğiz. O tarihte bir maç oynanacağını düşünmüyorum. Avrupa'da oynayan iki takım için verebileceğimiz 3-4 günlük iznin ortadan kalkmasına neden olacak. Sıcak baktığım, oyuncuların da mutlu olacağı bir tarih değil. Oyuncularımızı dinlendirmemiz gerekiyor. Bu tarihin doğru olduğunu düşünmüyorum. Türkiye dışında olacaksa gidip gelmesi var. Zaten bütün sezon çok yoğun geçecek. Bir nefes almak için devre arası iyi olacaktı." diyerek sözlerini tamamladı.