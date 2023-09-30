Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması. Ankaragücü maçında kimi oynatmadığı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçında aldıkları galibiyetin ardından konuştu. Tecrübeli teknik adam, oynayacakları Manchester United maçı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması. Ankaragücü maçında kimi oynatmadığı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak.

-Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah.

-Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz.

-Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.

-Manchester United maçı ile ilgili planımızı yapacağız. 11'e bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmak dışında başka düşüncemiz olmaz!

-Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ikilisini Başakşehir maçında gördük. Abdülkerim Bardakçı'yı dinlendirmeyi düşündüm. Lucas Torreira ile Mauro Icardi'yi dinlendiremedik. Milli arada dinlenecekler. Kaan Ayhan'dan memnunum.

-Cedric Bakambu'dan çok memnunum. Daha çok forma vereceğim. Çok çalışıyor.

-Manchester United, Crystal Palace'a kaybetti. Moralsizler ama çok önemli oyuncuları var.

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