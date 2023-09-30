Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması. Ankaragücü maçında kimi oynatmadığı belli oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1'lik Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları;

-Oyuncularıma teşekkür ederim. Seyircimize de teşekkür ederim. Hep takımın yanında oldular. Oyuncuların performansı çok iyiydi. Birçok rekor var ama Ankaragücü gibi takıma karşı da bu datalara ulaşmak önemliydi. 3 gün sonra maça çıkacağız, moral lazım. Biraz yorulduk ama güzel bir yorgunluk. Veriler, oyun... Ankaragücü gibi bir takıma karşı bunları yaptık, moral olacak.

-Zaha doğru zamanda 11 başladı, öz güven kazandı. Tanguy Ndombele dün ayağına darbe aldı, o yüzden oynatamadık. Kulübeye aldık ama riske etmedik. Çok maç var, oyuncu değişikliği hep yapacağız. Bu oyunun üzerine koyarak gideriz inşallah.

-Kerem Artürkoğlu ilk defa farklı pozisyonda oynadı. Önemli performans gösterdi. Zaha'yı da farklı pozisyonlarda kullanabiliriz. Halil Dervişoğlu'nu öyle değerlendirebiliriz.

-Geçen sene 14 maçlık serimiz vardı, kazanarak devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'ı göstermek istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum.

-Manchester United maçı ile ilgili planımızı yapacağız. 11'e bakacağız. Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmak dışında başka düşüncemiz olmaz!

-Kaan Ayhan, Davinson Sanchez ikilisini Başakşehir maçında gördük. Abdülkerim Bardakçı'yı dinlendirmeyi düşündüm. Lucas Torreira ile Mauro Icardi'yi dinlendiremedik. Milli arada dinlenecekler. Kaan Ayhan'dan memnunum.

-Cedric Bakambu'dan çok memnunum. Daha çok forma vereceğim. Çok çalışıyor.

-Manchester United, Crystal Palace'a kaybetti. Moralsizler ama çok önemli oyuncuları var.