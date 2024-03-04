Okan Buruk'tan şaşırtan sözler. Kazanınca böyle konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir soruya şaşırtan bir yanıt verdi.

Hemen her maçta kenardan hakem kararlarına sert tepkiler gösteren ve eleştiren Okan Buruk, takımının kazanmasının ardından Türk hakemlerine güvendiğini söyledi.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'ın hakem kararlarının eleştirmesinin neyle ilgili olduğunu bilmiyorum. Ben büyük bir hakem hatası görmedim.

Yabancı hakemle ilgili Fenerbahçe'nin bir talebi olmuş. Bunu kulüp olarak mı yaptılar, yazılı olarak mı yaptılar, arkasında başka hesaplar mı var bilmiyoruz.

Biz, Türk hakemlerine güveniyoruz. Onların en iyisini yapabileceğini biliyoruz. İş onlarla devam edecek.

Dünyanın birçok yerinde yabancı hakem kullanılıyor. Avrupa kupalarında da birçok yabancı hakemi de gördük. Bazen Türk hakemlerin hakkının yenildiğini düşünüyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim hakemlerimiz hepsinden iyi.

Onların da güvene ihtiyacı var. Çok önemli bir yarış var. Türkiye Futbol Federasyonu da hakemleri desteklemek için yeni uygulamaları hayata geçiriyor. Süper Kupa'nın hakemleriyle ilgili karar federasyonun. Türk veya yabancı olursa olsun maça çıkacağız."

