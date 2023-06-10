Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan yeni sezon transfer planlamasıyla ilgili taraftarı sevindirecek açıklama geldi.

Okan Buruk'tan transfer açıklaması

Editör: Ufuk Cingöz

Galatasaray’ın başarısının sırrını anlatan Okan Buruk “Fikstür için aramızda espri yaptık. İlk 10 maç için. Hoca kovduran fikstür diye. Ama deplasmanlardan iyi bir şekilde çıktık. Alanyaspor maçı kalan bütün sezonda oynayacağımız oyunun fragmanıydı.

6-7'ye gidecek maçta berabere kaldık. 2 kırmızı kart gördük. Sonrasında 14 maçlık seri geldi. Savunmamızı hücum üzerinden kurduk. Öz güvenimizin arttığı maçlar Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıydı” dedi.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

Çok karakterli bir takımımız oldu. Ben onları çok sevdim. Galatasaray'ı çok sahiplendiler. Takım kaptanlarımız bir karar aldı. Kazandıkları primleri eşit şekilde bölüştüler.

“Fenerbahçe'ye karşı iki maçta da çok üstün oynadık. Özellikle ikinci maçta isabetli şut attırmadık. Uzun yıllardır içerde dışarda bu kadar rahat kazandığımızı hatırlamıyorum. Bu psikolojik üstünlük.”

“Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı başarısız olarak görmüyorum çünkü şampiyonluk puanları topladılar. Biz olağanüstü bir seviyeye ulaştığımız için şampiyon olduk.”

“Kaleci konusuna karar vereceğiz. Muslera ile birlikte kimin olacağına bakacağız. Bu takımın kaptanı ve bizim için çok önemli. Onunla tabii ki devam edeceğiz. Onun yanına kimi alacağımıza karar vereceğiz. Okan Kocuk'un sözleşmesi bitti, onunla ilgili de bir karar vereceğiz."

“Süper Lig'de beğendiğim futbolcular olarak çok isim sayabilirim. Fenerbahçe Ferdi ve Arda lig kalitesinin üzerindeki oyuncular. Beşiktaş’ta Cenk başarılıydı. Özellikle ikinci yarı Aboubakar’ın gelmesiyle iyi bir ivme yakaladı. Gedson Fernandes çok iyi performans sergiledi. Bizim maçta çok zorladı. Salih ve Hadziahmetovic ile beraber iyi bir 3’lü oldular. Trabzonspor’dan bu sezon aklıma gelen bir isim yok. Ümraniyespor’da mesela Umut Nayir müthiş bir iş yaptı. Bu ligde 17 gol atmak kolay değil. Şimdilik aklıma gelen isimler bunlar.”

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