Okan Buruk'tan Zaniolo ve Rashica açıklaması. Ayrılığı resmen duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, kendi sahasında Olimpija Ljubljana'yı tek golle geçti. Maç sonu Okan Buruk, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'tan Zaniolo ve Rashica açıklaması. Ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana'yı mağlup ederek toplamda 4-0'lık skorla turu atladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

-Çok istekli başladık. Rakibe pozisyon vermedik, iyi işler yaptık. Önemli olan kazanmaktı. Maçın başındaki coşkumuz bize gelecek için ümit verdi ama Torreira'nın kırmızı kartı kötü oldu. Molde, kendi sahasında etkili olabilen bir takım. Kolay bir maç olmayacak.

-Maç sonrası Rashica haberlerini yeni duydum. Sağ kanatta çok fazla opsiyonumuz var, birçok fırsat da karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili gelişmeler olabilir.

-Zaniolo ile ilgili süreç sürüyor. Kendisi Premier League'de oynamak isteyen bir oyuncu, buna saygı duyuyoruz. Kulübümüzün de menfaatleri oluşacaksa, bu transfer olacak gibi gözüküyor.

SERGİO RAMOS SORUSUNU YANITLADI
Sergio Ramos hakkında gelen soru üstüne Okan Buruk: "Stoper bölgesi için gidişata göre bakacağız. Şu anda ille bir oyuncu alacağız diye bir şeyimiz yok. Her pozisyon için çalışıyoruz. Stoper de bunlardan biri."

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