Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan boşandığı belirtildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi modacı Nihan Buruk'tan boşandığı ortaya çıktı.

Buruk'un boşandığı haberini Sabah gazetesinden Bülent Cankurt bugünkü köşesinde duyurdu.

"Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı" diyen Cankurt, şöyle devam etti:

"Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş. Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında. Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor! Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah."

Son Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı Yerel Haberler
Tunceli’de 96 köy yolu ulaşıma yeniden açıldı
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu Ekonomi
Tarımda enflasyon ocakta arttı. Yine olan vatandaşa oldu
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı Gündem
AKP'li Belediye Başkanının Pitbull'u 8 yaşındaki çocuğun yüzünü parçaladı
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay Yaşam
Askere giden arkadaşının yüzünü ve kafasını yaktılar! Uğurlama eğlencesinde görülmemiş olay
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası Spor
Rıdvan Dilmen'den Sparta Prag için Süper Lig iddiası
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı Ekonomi
Yılsonu enflasyon beklentisi açıklandı
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi Gündem
Batan gemiden kahreden görüntüler geldi. 51 metre derinlikte çekildi