Okan Buruk'un galibiyet planı belli oldu. Manchester United maçı öncesi konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde çıkacakları Manchester United maçı öncesi İngiliz devi karşısında yaptıkları planı uygulayacaklarını söyledi.

Okan Buruk'un galibiyet planı belli oldu. Manchester United maçı öncesi konuştu

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç haftasında Galatasaray, Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak.

Dev maç öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

-Oyuncularım hazır, biz hazırız. Genlerimizde olan Avrupa'daki başarımızı sürdürmek istiyoruz. Ligdeki iyi performansımızı Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürmek istiyoruz. Manchester United, başarısız gibi gösterilse de çok önemli bir kadroya sahip. Kazanmak isteyecekler. Bizim de hedefimiz kazanmak olacak.

-2 gün önce maç yaptık ve çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Rakibimizin artıları ve eksilerine göre önlemlerimizi aldık. Manchester'ın atakları genelde Rashford üzerinden geçiyor. Sacha Boey'i sadece defansif değil ofansif olarakta kullanmak istiyoruz.

-Manchester United'ın artılarına, eksilerine göre düşüncelerimiz var. Orijinal bir sol bekleri yok. Yarın ne kullanacaklar bilmiyoruz. Kendi oyuncularımız üstünden bir plan belirledik, sahada bunu uygulamaya çalışacağız.

-Zaman geçtikçe oyuncularımızı hazırlıyoruz. Maçları oynarken bir yandan da oyuncularımızı hazırlamaya çalışıyoruz. Ndombele'yi ilk 11'de hiç kullanamadık. En tehlikeli maçlar bunlardır. Manchester ne kadar formsuz da olsa kendi evinde çıkış olarak gördüğü maçlar vardır. O da bunlardan biri. Amacımız kendi oyunumuzu sahaya koyarsak rakibimizi zorlayacağımızı düşünüyoruz.

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