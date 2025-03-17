Okan Kocuk Fenerbahçe'ye "dur" dedi

Fenerbahçe ile Süper Lig'in 28.haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor'da kaleci Okan Kocuk kusursuz bir maç geçirdi.

DZEKO'NUN TOPUNU KÖŞEDEN ÇIKARDI

Kocuk 90 dakika boyunca 6 önemli kurtarış yaparken 90+6'da Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu köşeden çıkardı. Ardından Mert Hakan'ın ceza alanına girmeden çektiği sert şutunu da kornere çelen Okan Kocuk takımına bir puanı getiren isim oldu.

Samsunspor başarılı kaleci Okan Kocuk ile bir paylaşım yaptı ve bu sezon 12 maçta gol yemediğini hatırlattı.