Okan Tüysüz'den 4 il için deprem uyarısı! Stres biriktiren yerleri açıkladı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, beklenen büyük Marmara depremiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremin kesinlikle şu tarihte olacağını belirlemenin imkanı olmadığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Tüysüz, sadece tarihin yaklaştığını ya da yaklaşmadığını belirlediklerini ifade etti.

"Marmara'da büyük bir depreminin yaklaştığını söylüyoruz" diyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, bunu bölgeden geçen Kuzey Fay hattının geçmişine bakarak belirlediklerini belirtti.

KUZEY ANADOLU FAY HATTINA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Tüysüz, diri fay hatlarının aktif olarak hareket halinde olduklarını ifade ederken, deprem üretme ihtimali olan fay hatları arasında Türkiye'deki en diri fay hattının Kuzey Anadolu Fay hattı olduğunu vurguladı.

4 İL İÇİN DEPREM UYARISI

Tüysüz, stres biriktiren fay hatlarının geçtiği şehirleri İstanbul, Bingöl, Bursa ve Tunceli olarak sıraladı ve bu bölgeler için uyarılarda bulundu. Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların deprem konusunda daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi.