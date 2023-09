Okay Yokuşlu cephesinden transfer açıklaması. Adı Galatasaray ile anılıyordu

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion forması giyen Okay Yokuşlu'nun menajeri Batur Altıparmak, beIN Sports'ta yayınlanan programda oyuncusunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

-Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de Futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik. Bazı Türk kulüpleri de durumunu sordu ama biz fevkalade bir durum olmadıkça futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız.



-Sanırım sayın Kuntz 2021 Eylül'de gelmişti. O dönem Okay, Celta Vigo'da sürekli oynamadığı için Okay'la bir telefon görüşmesi yaptı ve 'Sen sürekli oynamıyorsun o yüzden seni bu kadroya çağırmayacağız ama oynamaya başladığında bu kadroda her zaman yerin var' denildi. Ama geçen sene 40 maça yakın oynamasına rağmen çağırılmadı. Tabi ki saygı duyuyoruz sonuçta teknik direktörün kararı. Çağırırlarsa gelir seve seve oynar.



Okay Yokuşlu, bu sezon biri İngiltere Lig Kupası (EFL Carabao Cup) olmak üzere 6 maçta West Bromwich Albion formasını giydi.

Geçtiğimiz sezon ise Okay, 41 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.