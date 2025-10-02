Ökkeş Şendiller için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, katıldı.

Şendiller, 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Kahramanmaraş milletvekili seçilmişti.

Şendiller Milliyetçi Çalışma Partis'inden ayrıldıktan sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçmişti.

Şendiller, 2008'e kadar BBP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Şendiller'in cenazesi yarın (3 Ekim) memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.