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Öksürüğe iyi gelen karışımlar neler? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal tarifler var mı?

Uzmanlar ilaç tedavisinin yanı sıra doğal karışımlarla öksürük ve soğuk algınlığını atlatmanın mümkün olduğunu söylüyor. Özellikle bitki çayları, baharat karışımları öksürüğü geçirmede işe yaradığı düşünülüyor. Peki, Öksürüğe iyi gelen karışımlar neler? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal tarifler var mı?

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:22
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Öksürüğe iyi gelen karışımlar neler? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal tarifler var mı?

Öksürüğe iyi gelen karışımlar neler? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal tarifler var mı?
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Geçmeyen öksürüklere ilaç tedavisine ek olarak kişiler şifalı bitki ve karışımlarda çare arıyor. Pek çok bitki ve doğal karışımın öksürük ve soğuk algınlığına iyi geldiği bilinmekte. Peki, Öksürüğe iyi gelen karışımlar neler? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen doğal tarifler var mı?

Öksürük ve soğuk algınlığı için tedaviyi doğal yollarda arayanlar çareyi bitki çayı ve karışımlarda arıyor. Uzmanlar evinizde bulunan malzemelerle 5 dakika gibi kısa bir sürede öksürüğe iyi gelecek doğal bir karışım hazırlayabileceğinizi söylüyor.

Zencefil, zerdeçal, pekmez, tarçın, limon ve ilave olarak karabiberle doğal bir karışım hazırlayabilirsiniz. Kısa sürede hazırlanacak bu karışımı uzmanlar hastalandığınızda sabah akşam düzenli tükettiğiniz taktirde bağışıklık sistemine iyi gelerek hastalığı daha kolay atlatmanıza yardımcı olacağını söylüyor.

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