Öksürük salgınına 'geleneksel' çözüm! Bilim insanlarının gündeminde

Soğuk havaların etkisiyle artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve buna bağlı olarak ortaya çıkan şiddetli öksürük vakaları, uzmanları yeni arayışlara itti. Bu arayışlar sırasında dikkat çeken bir konu, halk arasında "babaanne tarifi" olarak bilinen doğal öksürük şurubu oldu.

Geleneksel bilgi birikiminin modern bilimsel yöntemlerle incelenmesi, bu basit formülün ardındaki potansiyel faydaları ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Geçmişte benzer bitkisel karışımların etkilerini inceleyen araştırmacılar, şimdi bu spesifik tarife odaklandı.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Elizabeth Carter, "Geleneksel tıbbın, özellikle bitkisel karışımların, modern farmakolojideki ilaçlara kıyasla daha az yan etki gösterme potansiyeli taşıdığını biliyoruz. Ancak etkililiklerinin kanıtlanması için kontrollü klinik çalışmalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Prof. Carter, özellikle karışımın içeriğindeki potansiyel anti-inflamatuar ve antimikrobiyal bileşiklerin, öksürük semptomlarını hafifletmede rol oynayabileceğini belirtti.

Benzer şekilde, Londra Kraliyet Koleji'nden farmakolog Dr. David Chen, bazı bitkisel özlerin boğazdaki tahrişi azalttığını ve mukusu incelterek balgamın atılımını kolaylaştırdığını gösteren laboratuvar çalışmalarına işaret etti.

Dr. Chen, "Bu tür tariflerin uzun yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılması tesadüf değildir. İçerdikleri aktif bileşenler, doğru kombinasyonla sinerjik etki gösterebilir" şeklinde konuştu.

UZMANLARDAN DİKKATLİ YAKLAŞIM UYARISI

Uzman, "Özellikle kronik hastalıkları olan, alerjik reaksiyon gösterebilecek veya belirli ilaçları kullanan hastaların, bu tür karışımları kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışması gerektiğini" vurguladı.

Ancak öte yandan, bu doğal formülün destekleyici bir tedavi olarak değerlendirilebileceği, özellikle hafif seyreden öksürük vakalarında rahatlama sağlayabileceği belirtildi. Geleneksel tıbbın modern bilime entegrasyonu konusundaki çalışmaların giderek arttığına dikkat çekildi.

GİZEMLİ TARİFİN İÇERİĞİ

Haberde bahsi geçen ve kamuoyunun dikkatini çeken bu "babaanne tarifi", temel olarak bal, zencefil ve limon gibi kolay ulaşılabilir malzemeleri içerdi.

Uzmanlar, bu bileşenlerin her birinin kendi içinde antioksidan ve antiviral özellikler taşıdığını uzun süredir kabul ediyordu. Ancak bu malzemelerin belirli oranlarda bir araya getirilmesinin, semptomlara karşı daha güçlü bir etki oluşturup oluşturmadığını, gelecek bilimsel çalışmaların konusu olmaya devam edecek.