Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü

Gambiya'da Hindistan üretimi öksürük şurubunu içen onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Öksürük şurubunu içen 80'den fazla çocuk öldü

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Öksürük şuruplarının içinde 'kabul edilemez' düzeyde zehirli madde bulunduğu ifade edildi.

Gambiya'da Hindistan üretimi öksürük şurubunu tüketen onlarca çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, aileler sağlık yetkililerinin cezalandırılması için mücadele ettiği bildirildi.

Öksürük şuruplarının içerdiği 'kabul edilemez' seviyede zehirli madde olduğu biliniyor.

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da üretilen öksürük şuruplarının ülke içinde ve Afrika'da ihraç edilen Gambiya gibi ülkelerde 80'den fazla çocuğun ölümüne neden olması sonrasında, aileler adalet arayışını devam ediyor.

Öksürük şuruplarındaki toksinlerin bu ölümlere neden olduğu iddia edilirken, üretici şirketin ise suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

BBC'nin Hindistan muhabiri Vineet Khare, bu iki ülkede çocuklarını kaybeden ailelerle konuştu.

Gambiya'da yaşayan Ebrima Sajnia, geçen yıl Eylül ayında 3 yaşındaki oğlu Lamin'in gözleri önünde yavaş yavaş hayatını kaybetmesine şahit oldu. Sajnia'nın oğlu Lamin ateşlendiğinde, birkaç hafta sonra kreşe başlamaya hazırlanıyordu. Başkent Banjul'da bulunan yerel sağlık merkezindeki bir doktor, Lamin'e öksürük şurubu dahil bazı ilaçları reçete etti. Ancak Sajnia, oğlunun bu ilaçları içmekte isteksiz olduğunu belirtiyor ve oğluna iyileşmesi için zorla öksürük şurubunu içirdiğini hatırlıyor.

Şurubu içtikten sonraki birkaç gün içerisinde Lamin'in sağlık durumu kötüleşmeye başladı. Yemek yiyememe ve idrar yapamama gibi sorunlar yaşayan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar, Lamin'in böbreklerinde hasar olduğunu teşhis etti ancak 7 gün sonra Lamin yaşamını yitirdi.

70 ÇOCUKTAN BİRİ OLDU

Lamin, Maiden Pharmaceuticals adlı Hint ilaç şirketi tarafından üretilen öksürük şurubunu içtikten sonra geçen yıl Temmuz ve Ekim ayları arasında Gambiya'da akut böbrek rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden 70 çocuktan biri oldu.

Maiden Pharmaceuticals ve Hindistan hükümeti, bu iddiayı reddetmektedir. Aralık ayında Hint yetkililer, ülkede test edilen bu şurupların kalite standartlarına uygun olduğunu savundular.

Ancak, ölümleri araştıran heyetin başkanı Amadou Camara bu görüşe itiraz ediyor.

Camara, “Elimizde kanıtlar var. Bu ilaçları test ettik ve kabul edilemez miktarda etilen glikol ve dietilen glikol içeriyorlardı. Maiden'ın ürettiği bu ilaçlar doğrudan Hindistan'dan ithal edildi” şeklinde ifade ediyor.

Gelişmekte olan ülkelerin tıbbi ihtiyaçlarının büyük bir kısmını karşılayabilen Hindistan, dünyanın en büyük muadil ilaç ihracatçılarından biridir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler? Keşfet
Komiser nasıl olunur? Komiser olma şartları neler?
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı Güncel
Beton mikseri yolcu otobüsü ve ambulansa çarptı: 14 yaralı
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor Güncel
280 yıl önce Rusya'dan gelen Kazak tohumları sayesinde tarladan bereket fışkırıyor
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi Güncel
Fatih Altaylı'dan büyük suçlama. Acun Ilıcalı anında cevap verdi
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı Dünya
Ukrayna F-16'ların teslimat tarihini açıkladı
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş Magazin
İsmail Hacıoğlu'nun sır gibi sakladığı kız kardeşi de ünlü çıktı. Meğer herkes tanıyormuş