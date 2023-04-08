Oktay Kaynarca Kurtlar Vadisi Süleyman Çakır için mesaj yayınladı: Rahmetli dürüst mert yiğit bir arkadaştı

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve günümüzde hala konuşulmaya devam edilen Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anıldı. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü.

Süleyman Çakır, dizi hayranları tarafından yine unutulmadı. Çakır karakterinin ölümünün ardından 19. yıl geçmesine rağmen sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan bu kurgusal karakter, mafya babası olarak dizide yer almış ve replikleriyle izleyenlerin zihinlerine kazınmıştı. Kaynarca'da sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile Süleyman Çakır'ı andı.

Kaynarca; ''Rahmetliyi tanırdım, dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına baş sağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet etsin' diyerek Çakır'ı unutmadığını gösterdi

Süleyman Çakır'ın dizinin 40'ıncı bölümünde ölmesinin ardından hayranları gıyabında Sela okutmuş, cenaze namazı kılmış.ve lokma dağıtmışlardı.