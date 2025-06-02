Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı şoke eden sitem! "Al eve götür şimdi"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı şoke eden sitem! "Al eve götür şimdi"

Kim Milyoner Olmak İster’in sunucusu Oktay Kaynarca jokerlerini kullanmayan ve soruya yanlış cevap vererek elenen yarışmacıya şakayla karışık sitem etti. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Dün akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca ve yarışmacı arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Ünlü sunucu soruya doğru cevap veremeyen yarışmacıya bakın ne dedi?

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“AL BUNLARI EVE GÖTÜR ŞİMDİ”

"Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılmaz?" sorusuna "Tüyünden" yanıtını veren yarışmacı elendi. Yanlış cevapla yarışmaya veda eden yarışmacı, joker hakkını kullanmamayı tercih etti.

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Oktay Kaynarca inatla jokerlerini kullanmayan yarışmacıya "Jokerlere bak, al bunları da eve götür şimdi" diyerek şakayla karışık sitemde bulundu.

Yarışmacı ise "Of! Gerçekten götüreyim" deyince Kaynarca "Bari bir tanesini kullansaydın" dedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

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