Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı şoke eden sitem! "Al eve götür şimdi"

Dün akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Oktay Kaynarca ve yarışmacı arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Ünlü sunucu soruya doğru cevap veremeyen yarışmacıya bakın ne dedi?

“AL BUNLARI EVE GÖTÜR ŞİMDİ”

"Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılmaz?" sorusuna "Tüyünden" yanıtını veren yarışmacı elendi. Yanlış cevapla yarışmaya veda eden yarışmacı, joker hakkını kullanmamayı tercih etti.

Oktay Kaynarca inatla jokerlerini kullanmayan yarışmacıya "Jokerlere bak, al bunları da eve götür şimdi" diyerek şakayla karışık sitemde bulundu.

Yarışmacı ise "Of! Gerçekten götüreyim" deyince Kaynarca "Bari bir tanesini kullansaydın" dedi. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.