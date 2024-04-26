Oktay Kaynarca’ya kötü haber! Dizisi için karar verildi

Atv’nin Ateş Kuşları ve Aldatmak dizilerinin ardından Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için de final tarihi belli oldu.

Kanalın Salı akşamları izleyiciyle buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi için de final kararı alındı.

Ben Bu Cihana Sığmazam final tarihi erkene çekildi ve iki sezondur ekrana gelen dizinin 68. bölümünde final yapmasına karar verildi.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Güzel Adamlar Medya ve KYN Production imzalı, ilk bölümü 20 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan aksiyon ve dram türünde bir dizidir.

Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Burak Çelik yer almaktadır.