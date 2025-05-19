Oktay Saral, AKP’li rektöre nefret kustu

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Oktay Saral, AKP’li rektöre nefret kustu

AKP’li eski vekil ve rektör Mehmet Naci Bostancı, İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet’e destek paylaşımı sonrası Oktay Saral'ın hedefine oturdu. Oktay Saral, AKP’li rektöre nefret kusarak, "mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten!" dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve AKP’li eski vekil Mehmet Naci Bostancı, İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet’in protestoya uğramasını eleştirmişti. Oktay Saral, AKP’li rektöre nefret kusarak, “Siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.! Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz. İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

LİNET PROTESTO SONRASI ERDOĞAN’DAN YARDIM İSTEMİŞTİ

Maslak'ta sahne alacak olan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, mekanın ön kapısında bekleyen protestoculara görünmeden, güvenlik gerekçesiyle mekanı arka kapıdan terk etmişti. Linet daha sonra can güvenliğinin olmadığını söyleyerek, “Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım. Bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun” çağrısında bulunmuştu.

“TEPKİNİN ADRESİ LİNET'İN KONSERİ OLAMAZ”

Linet’e Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü ve AKP’li eski vekil Mehmet Naci Bostancı’dan destek paylaşımı geldi. Bostancı, “Ses sanatçısı Linet'i beğenir yada beğenmezseniz, fakat İsrail zulmüne gösterilecek tepkinin adresi Linet'in konseri olamaz. Bu tür kastını aşan eylemlerin Filistinlilere faydası değil zararı var. Kaynağı ancak ve sadece kabilecilik olan konser engellemesi asla kabul edilemez...” dedi.

“İSTİFASI ALINMALI”

Bostancı’nın açıklamasına en sert tepki ise Oktay Saral'dan geldi. Nefret kusan Saral, “Hayırdır Naci Bostancı!Gazze'de ve dünyanın bir çok ülkesinde yapılan vahşete gıkın çıkmayacak,sessiz kalacaksın ancak siyonist bir şarkıcı sözümona mağdur olmuş gibi ciyaklayacaksın.!Sana ne Linet'ten! Bu sözler asla masum olamaz.İstifası alınmalı ve tahkikat yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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