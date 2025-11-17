Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, Kaya'nın programında bir seyirciyle yaşadığı diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

"BU ŞARLATAN EBLEH..."

Saral, Kaya'nın programında bir seyirciyle yaşadığı diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından yayınlayarak, komedyeni dini değerlerle alay etmekle suçladı.

Saral, “Bu şarlatan ebleh komedyene dinimizle ve peygamberlerimizle istihza edilmeyeceğini yetkili mercilerin hatırlatmasında fayda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE MANİFEST'İ VE ALTAYLI’YI HEDEF ALMIŞTI

Saral daha önce de paylaşımlarıyla birçok kişiyi hedef göstermişti. Bunlardan en dikkat çekeni Fatih Altaylı olmuştu. Saral'ın paylaşımından kısa bir süre sonra Altaylı, önce gözaltına alınıp sonra tutuklanmıştı. Manifest grubu hakkında da Saral'ın hedef göstermesinin ardından dava açılmış ve grubun üyeleri yurtdışına çıkış yasağı almışlardı.

“ERDOĞAN’IN TAKDİRİYLE GELDİM BAŞDANIŞMAN”

Saral, katıldığı bir programda “Ben hak ederek başdanışman olmadım, Allah’ın lütfu Erdoğan’ın takdiriyle geldim” demişti.