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Oktay Vural’dan imalı Sinan Ateş mesajı

MHP'nin eski grup başkanvekili Oktay Vural, Sinan Ateş suikastının aydınlatılmasına dair dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:06
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Oktay Vural’dan Sinan Ateş mesajı

Oktay Vural’dan imalı Sinan Ateş mesajı
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’in geçen günlerde yaptığı açıklamadaki “Duam odur ki şehidimizin KIRKI çıkmadan gerçekler ortaya çıksın” ifadelerini Twitter hesabından paylaşan Vural, “Umarım” dedi. Vural, mesajına "yükleniyor" veya "bekleniyor" anlamına gelen bir GIF de ekledi.

Oktay Vural’ın paylaşımı şöyle:



OKTAY VURAL’IN MHP’DEN KOPUŞU
4 dönem milletvekilliği yapan ve 23. ve 24. dönem TBMM MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Oktay Vural, görevinden 22 Haziran 2016 tarihinde istifa etmişti. Vural, bugün İYİ Parti Genel Başkanı olan Meral Akşener’in de aralarında yer aldığı MHP’li muhaliflerin parti genel merkeziyle gerilim yaşadığı dönemde aldığı istifa kararının ardından yaptığı açıklamada, “MHP'de bir yenilenmeye, atılıma ve silkinişe ihtiyaç olduğu ve bunun karşılanması gerektiği açıktır” demişti.

Daha sonra MHP’li muhaliflerle de hareket etmeyen Vural, 2016’dan bu yana aktif siyasetin içinde yer almıyor.

Oktay Vural’ın oğlunun geçen mayıs ayında yaptığı düğününe İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılması dikkat çekmişti. Vural’ın eskiye göre siyasete daha sıcak baktığı ve İYİ Parti’ye katılacağı öne sürülmüştü.
 

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Yeter Gari
31.01.2023 16:36
Bu yukardaki Fosil Partiyi bitirdi. - Size OY - Moy yok..Ne kadar Ülke'ye zarar veren varsa Sandalye Sevdali geride kalan Müptezeller zaten onlar..  
 
Adalet adalet
31.01.2023 16:30
Korkak insanların IYI partide işi yoktur. Bahceliden izin alıp gelecekmiş. Böyle insanlara ne demeli!...  
 
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