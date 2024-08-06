Okul bahçesi içinde kaçak gecekondu şoku

Efe Hasan Öğünç – Afyonkarahisar / Yeniçağ

Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi'nde Yunus Emre Ortaokulu'nun bahçesinde usulsüz inşa edilmiş bir kaçak yapı, bölge halkını ve eğitim görevlilerini şaşkına çevirdi.

Okulun eski binasının yıkılmasının ardından yerine modern bir okul yapılmıştı; fakat geçmişte, okul bahçesine kaçak olarak inşa edilen bir gecekonduda ticaret yapıldığı ve bu duruma dönemin belediye yönetiminin göz yumduğu iddia edildi.

OKUL YÖNETİMİ HAREKETE GEÇTİ

Belediye, yeni okul binası yapıldıktan sonra gecekondu sahibinin ticari faaliyetlerine son vermişti. Okulun açılmasına kısa bir süre kala, Yunus Emre Ortaokulu'nun müdürü Nevzat Çakar'ın kaçak yapının yıkılması talebiyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri de, bu kaçak yapının kaldırılarak, mahallelerindeki kötü görüntünün ortadan kalkması gerektiğini savunuyorlar.