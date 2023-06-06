Okul bahçesi sular altında kaldı

Sivas’ın Yıldızeli İlçesinde başlayan sağanak yağmur sonrası, Yıldızeli İmam Hatip Lisesi sular altında kaldı. Lise öğrencilerinin okula girmekte zorlandığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Okul bahçesi sular altında kaldı

(İHA) Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde dün öğle saatlerinde etkisi artıran sağanak yağış sonrası ilçede bulunan İmam Hatip Lisesinin bahçesi ve bodrum katı sular altında kaldı.

Bahçesi tamamen sular altında kalan okula girmek isteyen öğrenciler birbirlerini sırtlarında taşıdı.

Yağışın durmasının ardından harekete geçen Yıldızeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vidanjör yardımıyla suyu tahliye etmek için kolları sıvadı.

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Tahliye çalışmalarının başladığı okul için eğitime bir gün ara verildiği duyruldu.

Öte yandan yağış tarım arazilerine de zarar verdi. Yaklaşık 200 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.

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Zarar gören tarım arazileri için hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

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