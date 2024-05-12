Okul bahçesine tarım alanı

Koç'un girişimleriyle okul bahçesinde mini bir tarım alanı oluşturuldu ve bahçe çiçeklerle renklendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle ve okul yönetimiyle iş birliği içinde, Ekrem Koç tarafından okul bahçesine bir tarım alanı kuruldu. Okul personeliyle birlikte çalışarak bahçenin tasarımını ve düzenlemesini yapan Koç, okulun bahçesinde çocukların etkinliklerde kullanabileceği bir alan oluşturdu. Araç lastiklerinden yapılan saksılarla çiçekler dikildi ve öğrencilere doğal beslenmenin önemi anlatıldı.

Öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde tarım alanına çilek fidesi dikti ve saksılara çiçekler ekti. Bahçenin bakımını yaparak sebze ve meyve hasadı yapacakları günü beklemeye başladılar. Koç, öğrencilerin dayanışma içinde bir araya gelerek doğayla iç içe bir ortam oluşturmasını ve bu etkinliklerle toprağın ve doğal yaşamın değerini anlamalarını hedeflediklerini belirtti. Öğrencilerin bu etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini ve velilerin de tam destek verdiklerini dile getirdi.