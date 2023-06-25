Okul birincisi hekim adayının mezuniyet konuşması törene damga vurdu: Teşekkür etmiyorum

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi'nde öğrenim gören 127 hekim adayı, düzenlenen törenle meslek yaşamlarına uğurlandı

Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine Türkçe Tıp Programı 7. dönem mezunları adına dönem birincisi Sultan Kurt'un yaptığı konuşma damga vurdu.

Okuduğu okulun acı gerçeklerine değinmek istediğini belirten Kurt, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“MAALESEF TEŞEKKÜR ETMİYORUM”

“Hastalıktan canımız çıkarken Covid testi vermemizden bile rahatsız olanlara, ‘dersi ne de olsa geçemeyeceksiniz’ diyen saygıdeğer hocalarımıza, aldığımız anamnezleri beğenmeyip kâğıdı yırtanlara, intörnlüğümüzün ilk altı ayı boyunca kazandığımız üç kuruş parayı bile zamanında yatırmayanlara, eğitim adı altında kimsenin yapmak istemediği işleri, sadece işler aksamasın diye biz aday hekimlere yıkanlara, bazen bizim de bir annenin evladı olduğumuzu unutanlara, en çok da vakti zamanında bizimle aynı yollardan geçen, aynı dertlerden müzdarip olan ama şimdilerde benzer sıkıntıları biz yaşarken gözünü, kulağını kapatan meslektaşlarıma maalesef teşekkür etmiyorum!”