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Çektirmeyin çocuklara şu eziyeti

Zaten hava aydınlanmadan yollara düşen küçücük bedenli çocuklara bir de bilinçsiz okul çantası sırtlandırılması ne derece doğru sormak gerekir?. İşte çocukların kullandığı bilinçsiz okul çantaları ve nasıl olmaları gerektiği?.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 15:04
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Okul çantası nasıl hazırlanmalı?

Çektirmeyin çocuklara şu eziyeti
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Okula giden çocuğunuzun çantasının nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız aşağıdaki satırları okumanızda fayda var.

OKUL ÇANTASI NASIL OLMALI?

Çocuğunuzun çantayı düzgün taktığına emin olmalısınız ve tek taraflı kullanmasına izin vermemelisiniz. Sırt bağları ise ne çok gevşek ne de çok sıkı olmalı.

Kitap ve defterleri çanta içinde dengeli olacak şekilde yerleştirin. Arka ve orta gözlerini daha ağır malzemeler için kullanılmasını sağlayın.

Ebeveyn olarak haftada bir gün çocuğunuzun okul çantasını boşaltıp, gereksiz taşınan malzemelerin çıkarılmasını sağlayın.

Çocuğunuza okul çantası seçerken görselliğinden çok hafif olmasına dikkat etmelisiniz. Her türlü aksesuarın çanta ağırlığını artıracağını unutmayın.

Çocuğunuzun bel hizasının 5 santim yukarısına kadar gelen çantaları tercih etmelisiniz. Daha aşağıda olması beline fazla ağırlık yaratabilir.

Okul çantasında pedler ile desteklenen bel ve omuz kısmı, bu bölgelere binen yükü azaltmaya yardımcı olur.

Daha büyük çocuklarda ekstra bel kemeri bele binen ağırlığı azaltmada faydalı olabilir.

Tekerlekli çantalar, çekerek taşımaya yardımcı olacağı için çocuğunuzun yükünü azaltma da daha faydalı olur.

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