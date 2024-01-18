Okul fiyatlarına dolar üzerinden fahiş zam. Bu nasıl vicdansızlık? İşte belgesi

Bilfen ilkokul ve ortaokullarında okul ücretlerine yapılan zamlar yok artık dedirtti. Özel okulun 1 senede uyguladığı zam sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda her ne kadar okulların ücretlerine yapılan zam oranlarında sınırlama getirse de birçok özel okul MEB’in bu kararına tam olarak uymamış yemek, kırtasiye, kıyafet ve servis ücretlerine fahiş zamlar getirmişti.

Bilfen okullarında ise 2024-2025 eğitim döneminde sadece ilkokul 1. Sınıf öğrencilerine yemek ücretleri dahil dolar bazında yüzde 58 oranında zam yapıldı.

KDV’ler dahil daha 1. Sınıfa giden bir öğrencinin okul ücreti 640 bin liraya kadar çıktı.

“BİRİSİ BU SOYGUNA DUR DEMELİ”

Eğitimin iyice ticarete dönmesinin ardından tepkiler sosyal medyada da çığ gibi büyüdü. Gazeteci Orhan Yıldırım’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilfen okullarına tepki göstererek öğrencilere derslerin uzaylılar tarafından mı verildiği şeklinde ironik bir paylaşımda bulundu.

Yıldırım konu hakkındaki eleştirisini şu şekilde dile getirdi:

“Bu soyguna DUR denmeli. İlkokul 1. Sınıf ücreti 640 bin lira. Okula yeni başlayan çocuklara bizim bilmediğimiz ne öğretiyorsunuz.

Uzaylılar mı gelip ders veriyorlar.

Kimse göndermesin bakın, 40 bine inerler.

Ama nerde bizde o toplum bilinci. Ara ki, bulasın!”

“FIRSATLAR ÜLKESİ”

Avukat Kazım Yiğit Akalın, Bilfen okullarının fahiş ücretlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, 640 bin liralık okul ücretlerine sert bir tepki verdi. Geçen seneki kur ile 13 bin 500 dolar olan okul ücretinin bu sene 21 bin 300 dolar olmasını eleştiren Akalın, bu sene gelen zam oranının dolar bazında yüzde 58 olduğunu ve bu zam oranının bir izahı olmadığını şu şekilde söyledi:

“Bilfen 1. Sınıf ücretlerini açıkladı: yemek dahil 640 bin TL, aşağıda fotolarını koydum, geçen sene o günkü kur ile 13.500 USD, bugün ise 21.300 USD. Bir senede dolar bazında %58 zammın izahı yok. Dünyanın hiçbir yerinde USD bazında böyle bir kazanç da yok. Fırsatlar ülkesi!!!”