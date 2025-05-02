Okul inşaatında 7 konteyner yandı

Kaynak: İHA
Okul inşaatında 7 konteyner yandı

Konya'da okul inşaatında bulunan işçilerin kaldığı ve malzemelerin koyulduğu 7 konteyner da yangın çıktı.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Konya Kulu ilçesi Dinek Mahallesinde bulunan Fen Lisesi binası inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşatta çalışan işçilerin kaldığı ve inşaat malzemelerinin koyulduğu konteynerlerde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangında 7 konteyner kullanılmaz hale gelirken Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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