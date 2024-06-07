Okul inşaatında göçük. 5 işçi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Okul inşaatında göçük. 5 işçi yaralandı

Kütahya’da okul inşaatına beton dökülürken göçük meydana geldi. İnşaattaki işçilerden 5’i yaralandı.

Okul inşaatında iş kazası. Kütahya Merkez Asım Gündüz Caddesi’nde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre inşaat sırasında meydana gelen göçük sonucunda olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenilenen Abdurrahman Paşa İlkokulu inşaatında beton dökümü sırasında 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altında kalan işçiler ekiplerin çalışması sonucunda göçükten çıkartıldı. Sağlık durumları kontrol edilen işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri soruşturma başlattı.

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