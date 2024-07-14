Aydın’da facia. Çalışmalar sırasında kanal göçtü. 3 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA
Aydın’da facia. Çalışmalar sırasında kanal göçtü. 3 kişi hayatını kaybetti

Aydın'da içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi. Yaşanan olay sonrası toprak altında kalan 3 işçi hayatını kaybetti, bir işçi ise göçükten kurtarıldı.

Aydın, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı kazı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.
Yaşanan olay sonrası çevredekiler 112 Acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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DİĞER İŞÇİLER ARANIYOR

İçme suyu hattı çalışmalarından çalışan 4 işçi toprak altında kaldı. Göçük altındaki işçilerden biri kurtarıldı. 3 işçinin ise cansız bedenleri bulundu.

"BORU PATLAYINCA GÖÇÜK OLUYOR"

Aydın Valisi Yakup Canbolat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, DSİ içme suyu projesi çalışmasında göçük olduğunu, bir kişinin öldüğünü, bir kişinin ise kurtarıldığını, 2 kişinin ise göçük altında kaldığını söyledi. Kurtarma çalışmaları devam ederken bölgeye ekipler sevk edildi.

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