Okul kantinlerinde denetim yapıldı

Zabıta Müdürlüğü tarafından “Huzurun ve Güvenin Kalbi Haliliye” sloganıyla halk sağlığını korumak için yapılan çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın verdiği talimatla vatandaşların sağlığı için denetimler yapan ekipler, ilçe sınırlarındaki ilk ve ortaokul kantinlerinde denetim yaptı.

Öğrencilerin sağlığına önem veren Haliliye Belediyesi, gençlerin alışveriş yaptığı okul kantinlerinde gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ve herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan zabıta ekipleri, mutfak bölümlerini de denetleyerek, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

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Öğrencilerin sağlığı için okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin yer alıp, almadığını da inceleyen ekipler, kurallara dikkat eden kantincilere teşekkür ederek, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Zabıta müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise öğrencilerin ve velilerin karşılaştıkları olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezine aktarmaları halinde, denetimlerin anında sağlanacağını söyledi.