Okul kantinlerine ve fırınlara gıda denetimi devam ediyor

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinleri ile pide fırınları ve unlu mamullerine yönelik denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde ruhsat, hijyen, gramaj ve ürünlerin son kullanma tarihi kontrol ediliyor.

Zabıta müdürlüğü 2'nci bölge amirliği tarafından yürütülen denetimler ile unlu mamulleri ve fırınlar denetleniyor. Bahçelievler bölgesindeki işletmelere yönelik yapılan denetimlerde hijyen ve temizlik kontrolleri sağlandı.

Vatandaşların yoğun şekilde hizmet aldıkları pide fırını ve unlu mamullerinde ekmek ve hamur ürünlerinin hazır hale getirildiği alanları inceleyen zabıta ekipleri, gıda ürünlerinin açıkta korunmaması ve hijyen standartlarını sağlaması gerektiğini belirtti. Ekmeklerin gramajlarını da kontrol eden ekipler, vatandaşların mağdur edilmemesi ve daha kaliteli ekmeğin ulaşması için uyarılarda bulundu.

Motorize amirliği ekipleri tarafından ise okul çağındaki gençlerin sağlığını korumak amacıyla ilçe genelindeki orta ve lise düzeyindeki okul kantinleri incelendi. Başta hijyen ve temizlik kontrolleri olmak üzere denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Okul kantinlerinde satılmaması gereken ürünlerle ilgili de hatırlatma yapan ekipler, kurallara uymayan kantin işletmecilerine yönelik cezai işlem uygulanacağını ifade etti. Denetim esnasından hiçbir olumsuzlukla karşılaşmayan zabıta ekipleri, kurallara riayet eden işletmelere teşekkür etti.