15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 9 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 9 yaralı

Malatya'da seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeritte bulunan başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 16:40
Takip Et

Okul müdürü kaza yaptı: 2’si ağır 9 yaralı

Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 9 yaralı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Malatya Erman Ilıcak Fen lisesi Müdürü Vahap Yıldız’ın kullandığı araç geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarpıştı. Kazada 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya- Kayseri karayolu Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. 

Edilen bilgilere göre, Malatya istikametine seyir halinde olan Erman Ilıcak Fen lisesi Müdürü Vahap Yıldız’ın kullandığı otomobil Pınarbaşı mevkiine geldiği esnada sürücünün uyuması sonucu kontrolden çıkıp geçtiği karşı şeritte bir başka araçla çarptı. Feci kazada araç sürücüsü Vahap Yıldız, eşi Zeynep Yıldız ve çocukları Siraç Yıldız ile birlikte 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Kayseri’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri süren yaralılardan Vahap Yıldız ile eşi Zeynep Yıldız’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.