Okul müdürüne zincirle saldıran Iraklı serbest bırakıldı

Çorum’un Gülabibey Mahallesi'nde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'nda yabancı uyruklu şahıslar okul müdürüne ve hizmetliye saldırmıştı.

Okul müdürüne zincirle saldıran Iraklı şüpheliden birinin Saeed Daeh H.ikamettinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İdidiaya göre, kul müdürü H.A. ve okul görevlisi M.Ö., fenalaşan öğrenci S.D.S.'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderdiler. Ancak aile bu duruma sinirlenerek okulu bastı.

Iraklı öğrencinin yakınları okula gelerek okul müdürüne ve hizmetliye zincirle saldırıp kaçtılar.

İddialara göre, öğrencinin yakınları, neden kendilerine bilgi verilmediğini sorgulayarak saldırdılar. Okul müdürü ve görevli, saldırı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırıldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

5 Haziran 2024 tarihinde ilimizde bulunan Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu'ndameydana gelen kasten yaralama olayı ile ilgili olarak, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında eksik ve maksadını aşan haberler paylaşıldığı, kamuoyunu doğru bilgilendirme ve hazırlık soruşturmasının seyri ile ilgili basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. 5 Haziran 2024 tarihinde Hacı Ömer Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda okul müdürü olarak görev yapan H.Ö.A. ile hizmetli olarak görev yapan M.Ö.'ye yönelik kasten yaralama eyleminde bulunan yabancı uyruklu D.H.H. ile kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu başka bir şahsın yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca ivedi olarak hazırlık soruşturması başlatılmış, tüm deliller toplanmış, şüpheliler hakkında yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma işlemlerine devam edilmekte olup, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

9 Haziran 2024 tarihinde olaya karıştığı gerekçesi ile M.S.D.D. isimli yabancı uyruklu şahsın yakalandığı ancak yapılan teşhis işlemleri ile olay ile bağlantısı olmadığı tespit edilmesi üzerine serbest bırakıldığı, konunun hassasiyetine binaen Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılacak açıklamalar dışında çıkan haberlere itibar edilmemesi, yasal gereği doğrultusunda tüm soruşturma işlemleri ivedilikle yerine getirildiği hususu, kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.