Okul önünde bikini şartlı iğrenç ilan

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Okul önünde bikini şartlı iğrenç ilan

Bir lisenin önüne İngilizce asılan ilan ülkeyi ayağa kaldırdı. Polis velilerin şikayeti sonrası harekete geçti.

Yunanistan'ın Rodos adasında, bir lisenin önüne asılan İngilizce ilan, ülkede büyük yankı uyandırdı. İlanı hazırlayan kişinin adada yaşayan bir Norveçli olduğu öğrenildi. Durumu fark eden veliler, hızla yetkililere haber verdi ve olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu ilanda, ismi açıklanmayan Norveçli, "Bana 2 saatlik yürüyüşümde eşlik edecek zayıf ve kısa boylu bir kız öğrenci arıyorum. Bikini ve şort giymeli ve sigara içmemeli. 15 euro vereceğim, benimle tavernanın önünde Perşembe günü 13.00'te buluşun" ifadelerine yer vermişti. Bu ilan, veliler ve halk arasında büyük tepki toplarken, kısa sürede ülkeyi ayağa kaldırdı.

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Rodos genelinde yapılan aramalar sonucunda, polis memurları, reşit olmayanları cinsel amaçlarla yönlendirmeye çalışmaktan Norveçli şahsı tespit etti.

Hakkında dava açılan Norveçlinin, bugün savcılığa getirilerek yasal sürecin başlatılması bekleniyor.

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