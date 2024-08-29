Okul servis ücretlerine 2 ilde daha dev zam. İşte yeni fiyatlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME'nin bugün öğleden sonra gerçekleştirilen toplantısında, 2024/2025 eğitim öğretim dönemi okul servis ücretlerine yüzde 30-35 arasında zam yapıldı.

Antalya’da önümüzdeki eğitim-öğretim yılındaki okul servis ücretleri resmi ve özel okullarda şöyle,

Resmi okullarda 0 ila 3 km arası 1740 TL, 3 ile 6 km arası ücret ise 1820 TL’ye yükseldi. 6 ila 9 km arasında ise 1910 TL, 9 ila 13 km arasında ise 1980 TL artış gösterdi. 13 km üzerinde km başına 14 TL yükselirken, rehber personel ücreti ise 700 TL oldu.

ÖZEL OKULLARDA TARİFE DEĞİŞİYOR

Özel okullarda ise fiyat tarifesi tamamen farklı. 0 ila 3 km arasında servis ücreti 2 bin 490 TL, 3 ila 6 km arasında ise 2 bin 565 TL, 6 ila 9 km arasında ise 2 bin 690 TL seviyesine yükseldi.

9 ila 12 km arasında ise servis ücreti 2 bin 840 TL, 12 ila 15 km arasında ise 2 bin 930 TL oldu. Gidilecek mesafe 15 km üzerinde ise km başına 15 TL oldu.

Van’da okul servisi ücretlerine de yüzde 25 oranında zam geldi. Gerçekleşen yüzde 25 zamla aylık servis ücretleri en az bin 250 TL oldu. Van’da kısa mesafe olarak isimlendirilen 0-3 km arası servis ücreti 1000 TL’den 1250 TL’ye yükselirken, 3-5 km arası bin 300 TL, 5 ila 7 km arasındaki mesafe ise bin 350 TL, 7 ila 10 km arası bin 700 TL, 10-15 km arası mesafe, bin 950 TL, 15 ila20 km arası mesafe, 2 bin 200 TL, 20 ila 25 km arası mesafe 2 bin 400 TL, 25 ila 30 km arası mesafe 2 bin 750 TL, 30 ila35 km arası 3 bin TL, 35 km’yi aşan her km için ise, artı 45 TL’ye yükseldi.

“YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLİYORUZ”

Zamma ilişkin açıklamalarda bulunan Van 31 Numaralı Umum Servis ve Okul Taşıtları Kooperatifi Başkanı Mümtaz Atacan, gerçekleşen zammı az buldu. Yapılan yüzde 25’lik zammın beklentilerini karşılamadığını ifade eden Atacan, yüzde 50’lik bir artış talep ettiklerini söyledi.